11 июля 2023, 18:23
«ВКонтакте» объявила гостей синей дорожки VK Fest в Москве
Филипп Киркоров, Тимати и Клава Кока пройдут по синей дорожке фестиваля VK Fest в Москве
Пресс-служба «ВКонтакте» огласила список артистов, которые пройдут в Москве по синей дорожке фестиваля VK Fest 15 и 16 июля.
На дорожку на площади Искусств в Парке Горького выйдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров, а также MOT, Seville (Artik & Asti), Xolidayboy, Валя Карнавал и другие артисты.
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Организаторы фестиваля пообещали выступления в необычном формате. Так, зрители смогут спеть вместе с Игорем Николаевым и услышать фонк-версию популярной песни «Комарово» в декорациях Atomic Heart.
На фестивале создадут уникальное визуальное и музыкальное пространство: основной концепцией этого года стало слияние природы, современного искусства и технологий.
Ранее молодые исполнители выступили на фестивале хип-хоп-культуры в Солнечногорске.
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