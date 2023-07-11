Культура 11 июля 2023, 18:23 «ВКонтакте» объявила гостей синей дорожки VK Fest в Москве Филипп Киркоров, Тимати и Клава Кока пройдут по синей дорожке фестиваля VK Fest в Москве РИА «Новости»

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Пресс-служба «ВКонтакте» огласила список артистов, которые пройдут в Москве по синей дорожке фестиваля VK Fest 15 и 16 июля.

На дорожку на площади Искусств в Парке Горького выйдут Игорь Николаев, Алсу, SALUKI, Влад A4, Тимати, Филипп Киркоров, а также MOT, Seville (Artik & Asti), Xolidayboy, Валя Карнавал и другие артисты.

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Организаторы фестиваля пообещали выступления в необычном формате. Так, зрители смогут спеть вместе с Игорем Николаевым и услышать фонк-версию популярной песни «Комарово» в декорациях Atomic Heart.

На фестивале создадут уникальное визуальное и музыкальное пространство: основной концепцией этого года стало слияние природы, современного искусства и технологий.

Ранее молодые исполнители выступили на фестивале хип-хоп-культуры в Солнечногорске.