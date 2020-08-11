Вклад в память: российский бизнесмен помог съемкам патриотического фильма «Ржев»

75-летие Победы отечественный кинематограф отметил тематическими кинолентами, среди которых особое место занимает военная драма «Ржев».

Текущим летом лидером проката в московских кинотеатрах под открытым небом стал фильм о Великой Отечественной войне «Ржев». В течение двух месяцев картину показали жителям Наро-Фоминска, Чехова и Балашихи, показы пользовались большой популярностью у зрителей.

Фильм в прошлом году был снят компанией «Трииксмедиа» и режиссером Игорем Копыловым. В основу «Ржева» легла повесть писателя Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». О происходивших в годы войны событиях фронтовик знает не понаслышке, так как сам принимал участие в боях подо Ржевом. В адаптированной киноверсии рассказывается об одном дне, в течение которого герои пытаются удержать позиции под деревней Овсянниково, им противостоят значительно превосходящие силы противника. В картине красочно представлены будни красноармейцев, тяготы войны, страхи и сомнения героев, а также яркие сцены сражений.

Кадр из кинофильма «Ржев» Источник фото: телеканал «360»

Как отметил продюсер картины Сергей Щеглов, с предложением снять данный фильм к съемочной группе обратился известный предприниматель из Петербурга Евгений Пригожин. Известно, что его предок Евгений Ильич Пригожин также принимал участие в ржевских сражениях. Таким образом бизнесмен хотел почтить память деда и миллионов других героев, павших под Ржевом.

«Евгений Викторович тоже человек неравнодушный к истории Великой Отечественной войны, патриот нашей страны. Он выделил средства, чтобы была возможность рассказать данную историю. Это дорогого стоит», — рассказал Сергей Щеглов во время интервью.

«Ржев» вышел в прокат в декабре 2019 года, и, согласно результатам исследований ВЦИОМ, вошел в число лучших, по мнению россиян, фильмов прошлого года. На данное время введенный режим противодействия распространения коронавируса допускает просмотр кинофильмов только под открытым небом. Однако и в таких условиях «Ржев» стал лидером кинопроката. Кроме российских зрителей фильм уже увидели киноманы Японии, США, Испании, Чехии и других стран. Российскую драму также высоко оценили участники Шанхайского международного кинофестиваля, состоявшегося в Китае в июле–августе текущего года.