19 мая 2023, 14:41
Вице-губернатор Петербурга Пиотровский заявил, что власти хотят переформатировать работу Книжной лавки писателей
Петербургские власти хотят изменить формат работы Книжной лавки писателей, но пока это не конкретные планы, а, скорее, идеи. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.
Он рассказал, что решение в любом случае будут принимать после предметных обсуждений с союзами писателей. В идеале власти хотят, чтобы Дом книги и Книжная лавки работали, как сообщающиеся сосуды.
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«Но мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось развивать Книжную лавку писателей в том же векторе, что и Дом книги, чтобы они стали некими сообщающимися сосудами, которые действуют одновременно и работают в едином информационно-книжном пространстве Петербурга», — отметил Борис Пиотровский.
Санкт-Петербург
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