Культура 19 мая 2023, 14:41 Вице-губернатор Петербурга Пиотровский заявил, что власти хотят переформатировать работу Книжной лавки писателей

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Петербургские власти хотят изменить формат работы Книжной лавки писателей, но пока это не конкретные планы, а, скорее, идеи. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он рассказал, что решение в любом случае будут принимать после предметных обсуждений с союзами писателей. В идеале власти хотят, чтобы Дом книги и Книжная лавки работали, как сообщающиеся сосуды.

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«Но мне бы очень хотелось, чтобы у нас получилось развивать Книжную лавку писателей в том же векторе, что и Дом книги, чтобы они стали некими сообщающимися сосудами, которые действуют одновременно и работают в едином информационно-книжном пространстве Петербурга», — отметил Борис Пиотровский.

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