Культура 28 мая 2023, 09:38 Витражи, лепнину и мозаики возьмут под охрану в московском музее-квартире Гнесиной на Поварской улице Сергунина: специалисты Мосгорнаследия определили предмет охраны музея-квартиры Гнесиной Сайт мэра и правительства Москвы

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Эксперты из департамента культурного наследия Москвы определили предметы охраны в мемориальной квартире выдающегося музыканта и педагога Елены Гнесиной. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщила заместитель руководителя города Наталья Сергунина.

Взятые под охрану исторические элементы датируются первой половиной ХХ века.

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«Среди них — оформление фасадов, интерьеры, лепнина, мозаики, витраж. Теперь реставрационные работы будут проводить с учетом этих данных», — отметила Сергунина.

Рабочий кабинет и спальня составляют основную площадь музея, который открыли в 1970 году. В экспозиции сохранили предметы и обстановку того времени, когда в квартире жила сама Гнесина. Среди экспонатов есть и личные вещи музыканта.

Само здание, в котором находится мемориальный музей-квартира Елены Гнесиной, является объектом культурного наследия.

Ранее суд принял решение о восстановлении исторического облика здания начала ХХ века на улице Большой Дмитровке.