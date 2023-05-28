28 мая 2023, 09:38
Витражи, лепнину и мозаики возьмут под охрану в московском музее-квартире Гнесиной на Поварской улице
Сергунина: специалисты Мосгорнаследия определили предмет охраны музея-квартиры Гнесиной
Эксперты из департамента культурного наследия Москвы определили предметы охраны в мемориальной квартире выдающегося музыканта и педагога Елены Гнесиной. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщила заместитель руководителя города Наталья Сергунина.
Взятые под охрану исторические элементы датируются первой половиной ХХ века.
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«Среди них — оформление фасадов, интерьеры, лепнина, мозаики, витраж. Теперь реставрационные работы будут проводить с учетом этих данных», — отметила Сергунина.
Рабочий кабинет и спальня составляют основную площадь музея, который открыли в 1970 году. В экспозиции сохранили предметы и обстановку того времени, когда в квартире жила сама Гнесина. Среди экспонатов есть и личные вещи музыканта.
Само здание, в котором находится мемориальный музей-квартира Елены Гнесиной, является объектом культурного наследия.
Ранее суд принял решение о восстановлении исторического облика здания начала ХХ века на улице Большой Дмитровке.
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