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    13 мая 2021, 17:15

    Виртуальный концертный зал открыли в ЯНАО

    Дарья Морозова

    Виртуальный концертный зал открыли в губинской ДШИ в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

    Теперь местные жители смогут смотреть различные выступления онлайн или в записи в отличном качестве. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура».

    Зрители уже успели.посмотреть «Болеро» Мориса Равеля в исполнении Большого симфонического оркестра Мариинского театра.

    «Такие проекты очень нужны, чтобы дети понимали, что такое прекрасное — прекрасная музыка в высшем понимании этого слова, причем в любом направлении», —считает преподаватель ДШИ Тимур Ходжаяров.