Виртуальный концертный зал открыли в ЯНАО

Виртуальный концертный зал открыли в губинской ДШИ в ЯНАО. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-регион».

Теперь местные жители смогут смотреть различные выступления онлайн или в записи в отличном качестве. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Культура».

Зрители уже успели.посмотреть «Болеро» Мориса Равеля в исполнении Большого симфонического оркестра Мариинского театра.

«Такие проекты очень нужны, чтобы дети понимали, что такое прекрасное — прекрасная музыка в высшем понимании этого слова, причем в любом направлении», —считает преподаватель ДШИ Тимур Ходжаяров.