facebook_pixel
    05 октября 2021, 16:03

    Виртуальный концертный зал открыли в Ханымейской школе искусств

    Это первый зал, который заработал в сельской местности ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    В поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа заработал виртуальный концертный зал. Его открытие приурочили к 30-летию Ханымейской детской школы искусств. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

    Теперь местные жители смогут услышать лучшие концерты российских и мировых коллективов в онлайн-режиме.

    «Благодаря проекту ханымейцы получили возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он формирует и существенно расширяет единое культурно-музыкальное пространство, и сегодня любой из нас может стать его частью», — сообщила начальник управления культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова.

    Одновременно в зале могут находится 94 зрителя. В ЯНАО по национальному проекту «Культура» уже создано восемь виртуальных концертных залов.