Виртуальный концертный зал открыли в Ханымейской школе искусств

В поселке Ханымей Ямало-Ненецкого автономного округа заработал виртуальный концертный зал. Его открытие приурочили к 30-летию Ханымейской детской школы искусств. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Теперь местные жители смогут услышать лучшие концерты российских и мировых коллективов в онлайн-режиме.

«Благодаря проекту ханымейцы получили возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он формирует и существенно расширяет единое культурно-музыкальное пространство, и сегодня любой из нас может стать его частью», — сообщила начальник управления культуры администрации Пуровского района Любовь Ерохова.

Одновременно в зале могут находится 94 зрителя. В ЯНАО по национальному проекту «Культура» уже создано восемь виртуальных концертных залов.