    11 марта 2020, 03:37

    Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»

    Анастасия Кукова

    Американский актер Вин Дизель раскрыл некоторые подробности нового блокбастера Marvel «Тор: Любовь и гром». В киносаге этой кинокомпании «Стражи Галактики» он озвучивал одного из героев фильмов, человекообразное дерево по имени Грут.
    Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»

    В интервью изданию Comicbook Вин Дизель рассказал, что в фильме режиссера Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» он сыграет «альфа-Грута», но не пояснил, что имеет в виду.

    «Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить», — прокомментировал актер.

    Он добавил, что в новом фильме появятся и другие герои из «Стражей Галактики».

    Режиссер фильма Вайтити ранее рассказывал, что новый проект будет еще более «сумасшедшим и бомбическим».

    Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» предварительно назначена на ноябрь 2021 года.

    Несколькими днями ранее стало известно, что актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер может появиться в новой части «Форсажа», премьера которой назначена на май 2020 года. Кого он сыграет — неизвестно.