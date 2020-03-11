Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»

Американский актер Вин Дизель раскрыл некоторые подробности нового блокбастера Marvel «Тор: Любовь и гром». В киносаге этой кинокомпании «Стражи Галактики» он озвучивал одного из героев фильмов, человекообразное дерево по имени Грут.

В интервью изданию Comicbook Вин Дизель рассказал, что в фильме режиссера Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» он сыграет «альфа-Грута», но не пояснил, что имеет в виду.

«Это будет очень интересно. Никто даже не знал об этом. Может, я не должен был ничего говорить», — прокомментировал актер.

Он добавил, что в новом фильме появятся и другие герои из «Стражей Галактики».

Режиссер фильма Вайтити ранее рассказывал, что новый проект будет еще более «сумасшедшим и бомбическим».

Премьера фильма «Тор: Любовь и гром» предварительно назначена на ноябрь 2021 года.

Несколькими днями ранее стало известно, что актер, режиссер и продюсер Бен Стиллер может появиться в новой части «Форсажа», премьера которой назначена на май 2020 года. Кого он сыграет — неизвестно.