Вин Дизель анонсировал новую часть «Хроник Риддика»

Вин Дизель рассказал как движется работа над новым фильмом из серии «Хроники Риддика». По словам актера, сценарий к четвертой части уже закончен, написало ИА Nation News со ссылкой на GamesRadar.

В фантастической франшизе «Хроники Риддика» Вин Дизель не только исполняет главную роль, но также выступает в роли продюсера. По его словам, сценарий уже закончен, осталось только выбрать подходящее время для съемок.

«Теперь это просто вопрос времени, когда у нас появится возможность снять», — сказал актер.

Актер отметил, что съемки новой части могут пройти в Австралии. Режиссером четвертой части, которая, по предварительной информации, будет называться «Фурия», станет Дэвид Туи, который написал сценарий и к этой, и к предыдущим частям серии.

Первый фильм в серии «Хроники Риддика» вышел в 2004 году. Франшиза повествует о межгалактическом преступнике Риддике, который волей судьбы оказался втянут в галактическую войну.