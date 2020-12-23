Виктор Добронравов раскрыл секрет любви россиян к фильму «Т-34»

Добронравов исполнил в «Т-34» роль механика-водителя Степана. Он заявил, что очень рад любви россиян к этой ленте, так как все создатели старались. Артист объяснил, что важной задачей было сделать фильм понятным для человека любого возраста.

«К нам подходили старики, ветераны и благодарили. Это значит, что все получилось именно так, как задумывали», — поделился актер.

Он уверен, что у режиссера Алексея Сидорова получилась жизнеутверждающая история о войне. По мнению Добронравова, ему хотелось снять фильм про подвиг и сказать посредством своей работы «спасибо».

Картину «Т-34» впервые показали 1 января прошлого года. Кассовые сборы ленты составили более 32 миллионов долларов. Фильм увидели не только граждане России. Его показали жителям США, Германии, Франции и других стран.