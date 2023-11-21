Культура 21 ноября 2023, 11:39 Видеогид для глухих и слабослышащих появился в Доме-музее Цветаевой в Москве Департамент культуры Москвы: Дом-музей Цветаевой разработал видеогид для глухих Сайт мэра и правительства Москвы

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В Доме-музее Марины Цветаевой появился мобильный видеогид, разработанный специально для глухих и слабослышащих посетителей. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«В видеогиде использованы самые современные технологии распознавания объектов с помощью нейросетей, такое решение впервые реализовано в московском музее», — подчеркнул глава департамента Алексей Фурсин.

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Новый видеогид позволит гостям осмотреть экспозицию в удобном для них темпе, а не только в рамках экскурсии. При помощи планшета, направленного на определенный предмет, слабослышащие посетители смогут погрузиться в историю экспоната, просматривая короткие видеоролики на русском жестовом языке. Планшеты будут выдавать бесплатно.

Кроме того, на YouTube-канале Дома-музея Марины Цветаевой стала доступна отдельная экскурсия на русском жестовом языке для тех, кто не может приехать в музей. Она не продублирует, а дополнит основную.

Ранее стало известно, что Красногорский филиал Музея Победы организует бесплатный вход для женщин и детей в честь Дня матери 26 ноября. Посетителям также станет доступна тематическая просветительская программа.