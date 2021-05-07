Видео со съемок последнего «Форсажа» появилось в Сети

Создатели девятой части «Форсажа» поделились видео, на которое попали разнообразные автомобильные трюки из фильма. Об этом сообщило РИА ФАН.

В ролике показано, как режиссер картины Джастин Лин вместе с командой снимает всевозможные трюки и автомобильные гонки. Изначально премьера боевика должна была состояться 2 апреля. Однако показ перенесли на 28 мая, а затем на 25 июня. Причину переноса объяснили страхом студии не окупить 200 миллионов долларов, вложенные в создание фильма.