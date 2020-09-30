Видео со съемок фильма «Нахимовцы» с Мерзликиным опубликовали в Сети

По словам корреспондента, местом действия ленты стало Нахимовское училище в Санкт-Петербурге. Съемки в учебном заведении проводились в августе и сентябре текущего года. Уточняется, что вся группа соблюдала предписанные санитарные нормы в период пандемии коронавируса.

В фильме повествуется о братьях-близнецах из семьи потомственных моряков. Отец мальчиков желает, чтобы его дети продолжили династию военных и окончили Нахимовское училище. На кадрах Семен и Тимофей Логиновы, которых сыграли актеры Денис и Никита Ходуновы, здороваются со своим отцом. Его роль исполнил Мерзликин.

Еще одну из ролей первого плана в картине сыграл Сергей Гармаш. Режиссером стал Олег Шторм. Он известен работой над большим числом российских сериалов. Съемки продолжились во Владивостоке на военной базе Тихоокеанского флота. Премьера состоится в будущем году.