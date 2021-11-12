Видео о производстве мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» слили в Сети

Концепт-арты нового мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» слили в Сеть. Небольшой ролик стали быстро удалять, но пользователи успели сохранить видео.

Ролик о мини-сериале 12 ноября планировали показать на большом онлайн-мероприятии. Но Disney не удалось удержать его в секрете, так как он оказался в Сети. Сейчас видео активно удаляют, исходя из чего можно сделать вывод о его подлинности.

Судя по кадрам Кеноби снова предстоит сразиться со своим бывшим учеником Энакином Скайуокером, то есть Дартом Вейдером. Лорда ситхов сыграл Хейден Кристенсен.

Выход мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» намечен на 2022 год. Точная дата пока не сообщалась. Сюжет развернется через 10 лет после событий в фильме «Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов».

Режиссером сериала стала Дебора Чоу, работавшая над «Мандалорцем». В слитом ролике можно увидеть небольшой отрывок из ее интервью, а также комментарии актеров. Вместе с Кристенсеном в ленте снялись Кумэйл Нанджиани, Индира Варма и Джоэл Эдгертон.