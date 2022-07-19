В связи со сложившейся в мире ситуацией необходимо понять, какие основные темы появились в искусстве. Поэт Дмитрий Воденников в интервью с «360» рассказал, что среди них точно есть патриотизм.

«Появилось ощущение, что ты занимаешься самостоянием, что проживаешь только свою жизнь. И никто из окружения не может тебя судить. Ты готов остаться один, потерять друзей. Бывает, что теряют семьи. С точки зрения обычной жизни это плохо. А с точки зрения художественной — очень сильно», — сказал Воденников.

Также поэт сформулировал три основных эпитета времени, в котором мы живем: бурный, цветущий, ледяной. Объяснять скрытый смысл поэт не стал.

Воденников не считает, что искусство может примирить людей. Потому что это даже не его задача. Его работа — скрыть рану.

Об усилении патриотических настроений говорила и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она призвала обновить программу гуманитарных дисциплин в вузах и сделать так, чтобы в них делался упор на патриотизм.