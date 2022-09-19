Вернисаж и аукцион в честь Сергея Бодрова пройдут в Петербурге | 360°

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Вернисаж и аукцион в честь Сергея Бодрова пройдут в Петербурге

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Вернисаж и аукцион, посвященные 20-летию со дня смерти актера Сергея Бодрова, пройдут 20 сентября в Арт-центре Алексея Сергиенко в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Главная цель мероприятия — сбор средств на установку памятника Сергею Бодрову, рассказал бизнесмен Алексей Сергиенко. Памятник хотят установить в Санкт-Петербурге, а точное место будут обсуждать с жителями города.

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«Фильм „Брат“ вышел 25 лет назад, а „Брат 2“ — 22 года назад, однако знаменитые афоризмы про то, что русские своих не бросают, а сила в правде, не только не устарели, но стали еще более актуальными. Именно поэтому я считаю, что в нашем городе должен появиться памятник Сергею Бодрову. Мы проводим вернисаж с аукционом, чтобы собрать на это средства», — сказал Сергиенко.

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