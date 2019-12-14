Верка Сердючка представила новую песню
Песня называется Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»). Музыкант поет ее на английском языке. Этот хит — первый за последние шесть лет, он вышел спустя несколько месяцев после слов Данилко о возможном возвращении на сцену.
Композиция опубликована на YouTube 13 декабря.
Премьера новой песни Данилко прошла на концерте «Вечер премьер с Екатериной Осадчей» в Киеве 12 ноября. Тогда музыкант пообещал официально презентовать ее позднее.
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Артист придумал образ Верки Сердючки в 1993 году. С тех пор он выпустил более 10 студийных альбомов и свыше 20 видеоклипов. В 2008-м Данилко занял второе место на песенном конкурсе Евровидение в Хельсинки и получил звание Народного артиста Украины.
Летом 2018 года певец решил отказаться от образа и объявил о прощальном туре Сердючки.