Верховный Атаман обвинил создателей ленты о казаках-геях в оскорблении чувств

Верховный Атаман Союза Казаков России Павел Задорожный обвинил создателей ленты о казаках нетрадиционной ориентации «Главная крепость Сечи» в оскорблении чувств военного сословия.

По его словам, события, которые описываются в короткометражном фильме, не соответствуют реальности, пишет ИА Nation News.

«Никогда такого не могло быть, запорожские казаки были очень православными людьми. Это сразу смерть. Казак — это христианин, для нас гомосексуализм является мерзким. И представляете такой человек — его сразу бы убили», — подчеркнул Задорожный.

Он подчеркнул, что казаки крайне возмущены «глумлением над верой православной, над святым народом русским».

Уточняется, что по сюжету у главного героя появляется влечение к человеку его пола, однако общество не принимает такой образ жизни. Съемки картины «Главная крепость Сечи» проходили в Запорожье. О дате премьеры в настоящий момент не сообщается.