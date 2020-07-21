Верховный атаман казаков оскорбился из-за фильма о казаках-гомосексуалах

По его словам, «идеология, духовность, нравственность — это все сейчас лежит и в землю смотрит», так как в фильме покажут то, что является грехом.

«Я думаю, что ответ еще украинские казаки, те же самые потомки запорожцев, если у них осталась честь, если у них осталась сила, они обязательно выскажут свое мнение и прекратят эту вакханалию», — считает Дьяконов.