Верховный атаман казаков оскорбился из-за фильма о казаках-гомосексуалах
Фильм о казаках-гомосексуалах в Запорожской сечи под названием «Главная крепость Сечи» снимут на Украине. Верховный атаман «Союза казаков — воинов России и Зарубежья» Николай Дьяконов счел это оскорбительным. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
По его словам, «идеология, духовность, нравственность — это все сейчас лежит и в землю смотрит», так как в фильме покажут то, что является грехом.
«Я думаю, что ответ еще украинские казаки, те же самые потомки запорожцев, если у них осталась честь, если у них осталась сила, они обязательно выскажут свое мнение и прекратят эту вакханалию», — считает Дьяконов.