Венсан Кассель назвал Эвелину Бледанс российской Моникой Белуччи

Актеры встретились на премьере фильма «Особенные» в Москве. Бледанс рассказала, что Кассель сравнил ее со своей экс-супругой Моникой Белуччи. Под совместной фотографией российская артистка сделала подпись: «Он называл меня Моникой».

В комментариях к фотографии отметилась российская певица Лолита Милявская. Она поинтересовалась, не «запал» ли Кассель на россиянку.

Фильм Эрика Толедано «Особенные» рассказывает о людях с тяжелыми формами аутизма. Венсан Кассель сыграл в картине одну из главных ролей.