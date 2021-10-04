«Веном-2» возглавил отечественный кинопрокат в выходные

Лидером российского проката стал американский блокбастер «Веном-2». Картина собрала 1,084 миллиарда рублей за минувший уик-энд.

Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 30 сентября по 3 октября.

Блокбастер «Веном-2», главную роль в котором исполнил Том Харди, вышел в широкий российский прокат 30 сентября.

На второй строчке по кассовым сборам расположился американский фантастический блокбастер «Дюна» режиссера Дени Вильнева. Эта кинолента за выходные собрала 142 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров американский мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче. Он собрал за уик-энд 24,6 миллиона рублей.

Режиссер Эндрю Серкис, который снял фильм «Веном-2», назвал его необычной историей любви. Он рассказал, что в фильме будут показаны необычные романтические чувства. В нем будут раскрыты отношения между симбиотом и хозяином. Режиссер отметил, что журналист Эдди Брок, которого играет Харди, и Веном не могут друг без друга, несмотря на все конфликты.