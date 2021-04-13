Ведущими «Оскара» в этом году выбрали Брэда Питта и Зендаю

В этом году кинопремию «Оскар» проведут артисты Брэд Питт и Зендая. Об этом рассказали в официальном Instagram церемонии.

Также назвали тех, кто вручит награды. В их числе актеры Риз Уизерспун, Лора Дерн, Харрисон Форд, Холли Берри и Хоакин Феникс.

Церемония вручения пройдет на театральной площадке «Долби», расположенной в Голливуде, в ночь с 25 на 26 апреля. Несмотря на пандемию, мероприятие состоится живьем. Организаторы пообещали, что участники будут чувствовать себя в безопасности, добавили в Ura.ru.