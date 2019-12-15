Ведущий американский кинокритик назвал лучшие кинокартины 2019 года

Маккарти выбрал главным шедевр Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», назвав это «любовным письмом» голливудскому прошлому.

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На втором месте оказалась лента «Неограненные драгоценности», в которой критику особо приглянулась игра Адама Сендлера, а на третьем — «Маленькие женщины» режиссера Греты Гервиг.

Он также отметил ленту «Ирландец» Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда с Мэтом Дейманом и Кристианом Бэйлом в главных ролях, «Портрет девушки в огне», французский фильм «Последний черный в Сан-Франциско», «Отверженные», «1917». Лента «Безнадежное дело Хаммаршельда» завершила список критика.