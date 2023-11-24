Культура 24 ноября 2023, 14:02 Ведущие программы «Соль» Скляр и Рич исполнят совместную песню «Черная свеча»

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Финал сезона музыкальной программы «Соль» состоится сегодня, 24 ноября. Ведущие Александр Ф. Скляр и Рич займут кресла главных героев шоу и представят совместную композицию. Об этом сообщили «Известия».

Песня «Черная свеча» была выпущена в мае ко Дню Победы, однако музыканты еще не исполняли ее на сцене. Произведение включает послание противнику, которое покажет мир его глазами.