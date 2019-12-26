Фанаты до сих пор спорят, кто же оказался главным героем сериала? Ведьмак или Лютик? Многие склоняются к тому, что все-таки бродячий музыкант, которого замечательно сыграл актер Джои Бэти. По мнению восторженных поклонников, он даже слегка отодвинул на второй план Генри Кавилла.

И уж точно нет никаких сомнений в том, что его песенка «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» стала и хитом, и мемом, и самой навязчивой мелодией уходящего года. Впрочем, Лютик честно предупредил зрителей, что его песенку будет петь весь мир. Обещание стало пророческим. Весь мир поет, ругается, и снова поет.

Сам Джои Бэти признался в недавнем интервью Men’s Health, что эта композиция является самой раздражающей на свете.

«Все, кто ее слышал, напевали песенку неделю. В моей голове она крутилась восемь месяцев», — рассказал актер.