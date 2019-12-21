«Ведьмак» вышел на Netflix

Автор литературного образа воина и чародея — польский писатель Анджей Сапковский. Он уже с одобрением отозвался о работе сценариста и продюсера Лорен Хиссрич.

В главной роли в нынешней версии «Ведьмака» снялся британский актер Генри Кавилл. Он получил известность после исполнения роли Супермэна. Кавилл — давний поклонник сделанной по мотивам книг Сапковского видеоигры, поэтому сюжет и атмосфера мира Ведьмака ему уже на момент начала съемок были знакомы. Актер сам предложил телеканалу свою кандидатуру на главную роль.

Кроме того, в фильме снялись Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие. Отмечается, что это самая ожидаемая премьера с тех пор, как поклонники героических саг прильнули к экранам ради «Войны престолов». Сага о Ведьмаке может стать не менее популярной.

Пользователи сервиса уже могут посмотреть восемь серий первого сезона. Каждая длится по часу.