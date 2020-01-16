«Ведьмак-2»: все, что мы о нем знаем

Вряд ли второй сезон сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли появится очень скоро. Он стал шестым сериалом Netflix, выпущенном в 2019 году. Стриминговому сервису есть чем заняться, но «Ведьмак» точно скоро будет запущен в производство. Спойлеры для тех, кто не читал книг!

Об этом сообщила продюсер и шоураннер сериала Лорен Хиссрих. Она также пообещала изданию Тechradar время от времени сообщать в соцсетях, как продвигается работа над «Ведьмаком».

Исходного материала для адаптации цикла польского писателя Анджея Сапковского больше, чем достаточно. Первый сезон был построен в основном на материале первых двух книг. Поэтому Лорен Хиссрих можно верить, когда она говорит, что второй сезон зрители могут увидеть уже в 2021 году.

Кроме того, второй сезон был заявлен 13 ноября, всего за шесть недель до выхода в эфир первого. Это значит, что вещатель заинтересован в продолжении работы над телесагой. Следовательно, актерский состав и съемочная группа тоже меняться не будут.

Надежды фанатов подпитал и сам Генри Кавилл. Она записал ролик, в котором благодарит их за любовь к его герою и обещает держать в курсе.

«Совсем скоро мы начнем работать над продолжением „Ведьмака“. Я вижу, что людям понравился первый сезон. Спасибо вам большое, я очень рад, что вы довольны. Я буду держать вас в курсе», — сказал Генри Кавилл.

Собственно, это вся официальная информация, которой располагают поклонники сериала. Однако они смело могут предположить, что сюжет второго сезона будет более сфокусированным на отношениях героев. Основной канвой станет история Цири. В книгах Сапковского рассказывается об ее эльфийском наследии, отношениях с Геральтом, попытках выживания и событиях в ее мире.

Скорее всего, во втором сезоне можно ожидать, что будет показано больше сцен из жизни нильфгаардцев, а также конфликты между людьми и другими расами Континента.

Вероятно, зрители увидят крепость ведьмаков Каер Морхен, куда Геральт привезет Цири для обучения и защиты. Будет много чудес, волшебства, пророчеств и немного войны.

Собственно говоря, можно с большой долей вероятности утверждать, что все книги Сапковского будут адаптированы стриминговым сервисом. Во всяком случае, Хиссрих ранее говорила, что продумала сценарии для семи сезонов.

Некоторые критики предсказывали, что «Ведьмак» станет заменой «Игры престолов», но уже сейчас понятно, что он совсем другой и его история будет рассказана иначе. Хиссрих заявила, что на съемки второго сезона потребуется время. Она подчеркнула, что не хочет торопиться в ущерб качеству. Если продолжение «Ведьмака» будет таким же роскошным, как первый сезон, фанаты готовы ждать сколько потребуется.