Культура 21 марта 2024, 13:38 «Вечерняя Москва» получила награду в номинации «Имиджевые фильмы»

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Столичный Международный фестиваль корпоративного видео прошел 20 марта. Участники форума смогли обсудить новые тренды данной области и представить лучшие образцы сегмента, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, во время мероприятия состоялась торжественная церемония награждения по результатам конкурса «Лучшее корпоративное видео России-2024».

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Награду в номинации «Имиджевые фильмы» получила «Вечерняя Москва». Она презентовала проект об истории и современности старейшей газеты страны.