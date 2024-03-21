21 марта 2024, 13:38
«Вечерняя Москва» получила награду в номинации «Имиджевые фильмы»
Столичный Международный фестиваль корпоративного видео прошел 20 марта. Участники форума смогли обсудить новые тренды данной области и представить лучшие образцы сегмента, передала «Вечерняя Москва».
Кроме того, во время мероприятия состоялась торжественная церемония награждения по результатам конкурса «Лучшее корпоративное видео России-2024».
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Награду в номинации «Имиджевые фильмы» получила «Вечерняя Москва». Она презентовала проект об истории и современности старейшей газеты страны.
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Москва
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