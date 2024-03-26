Культура 26 марта 2024, 14:41 «Вечерняя Москва»: юная жительница Донецка вышла в финал литературного конкурса с рассказом про службу отца

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Ученица 11 класса из Донецка Мария Никишина стала финалисткой X сезона Международного детско-юношеского литературного конкурса им. Ивана Шмелева «Лето Господне». На оценку жюри девушка представила достаточно личное произведение, передала «Вечерняя Москва».

Отец школьницы — военный. Его истории о службе и легли в основу рассказа Никишиной «Папа».

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Главный редактор газеты Александр Куприянов, с которым встретились участники конкурса, выделил для себя данную работу. Эксперт отметил невероятную детализацию и правдоподобность.