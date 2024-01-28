28 января 2024, 17:17
Вечерние спектакли отменили в Театре сатиры в Москве из-за пожара
Московский Театр сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара
Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия из-за пожара. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия возгорания, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
«В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей», — говорится в сообщении.
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Представители театра уточнили, что из-за сгоревшей крыши Театра сатиры на Триумфальной площади вечером не состоятся спектакли — «Невольницы» и «Родненькие мои». До этого отменили постановку, запланированную на 12:00.
В ближайшее время театр вернет зрителям деньги, потраченные на билеты на несостоявшиеся спектакли. О следующих мероприятиях пресс-служба театра сообщит позже.
Пожар произошел 28 января примерно в 11:00. По данным источника «360», это случилось при ремонте крыши — скорее всего, искра попала в обрешетник или утеплитель.
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