Культура 28 января 2024, 17:17 Вечерние спектакли отменили в Театре сатиры в Москве из-за пожара Московский Театр сатиры отменил вечерние спектакли из-за пожара Пресс-служба МЧС России

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Руководство московского Театра сатиры решило отменить вечерние мероприятия из-за пожара. Показы возобновят, когда спасатели закончат устранять последствия возгорания, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«В связи с продолжающимися работами МЧС на крыше Театра сатиры и для обеспечения безопасности зрителей принято решение об отмене сегодняшних вечерних спектаклей», — говорится в сообщении.

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Представители театра уточнили, что из-за сгоревшей крыши Театра сатиры на Триумфальной площади вечером не состоятся спектакли — «Невольницы» и «Родненькие мои». До этого отменили постановку, запланированную на 12:00.

В ближайшее время театр вернет зрителям деньги, потраченные на билеты на несостоявшиеся спектакли. О следующих мероприятиях пресс-служба театра сообщит позже.

Пожар произошел 28 января примерно в 11:00. По данным источника «360», это случилось при ремонте крыши — скорее всего, искра попала в обрешетник или утеплитель.