Вдова Муслима Магомаева оценила выбор актера для сериала о ее муже

«Мне показалось, что из всех актеров этот молодой юноша больше всех подошел на роль Муслима. Видимо, было что-то в несуетном движении. В какой-то мягкой интонации. Может быть, чисто внешнее сходство, издалека, понимаете? Естественно, меня это касалось, поэтому я была очень внимательна», — рассказала перед премьерой вдова певца. Развернутое интервью с Синявской опубликовал сайт Kp.ru.

Есть в сериале и сама Синявская. Бывшую оперную певицу из Большого театра сыграла «Мисс Россия — 2010» Ирина Антоненко. По словам Синявской, на кастинге она не очень обращала внимание на то, кто сыграет ее в молодости. Но Антоненко со своей ролью отлично справилась.

«По тому, как Милош и Ирина взаимодействовали между собой, я поняла, что при определенной работе, вполне возможно, что-то получится. Кроме того, я была приглашена как консультант», — поделилась вдова Магомаева.

По ее словам, Магомаев оставил в отечественной культуре настолько яркий след, что его песни будут помнить еще много поколений. Так, в фонд Магомаева недавно обратился 10-летний мальчик. Юный исполнитель поет «Синюю вечность» — одну из самых известных песен Магомаева.

«Это что-то на уровне культурного кода», — предположила Синявская.