Вдова Караченцова объяснила, почему не установила памятник на могиле актера
Вдова Николая Караченцова рассказала, почему на могиле артиста до сих пор не стоит достойный памятник. Актер ушел из жизни 26 октября прошлого года. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Вдова Караченцова актриса Людмила Поргина на сборе в театре «Ленком» рассказала, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу.
«Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр „Ленком“ сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что поставить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная», — объяснила Поргина.
По ее словам, ранее установить надгробие не удавалось из-за отсутствия денег. Все средства ушли на лечение Караченцова заграницей, сообщило РИА ФАН. Помочь вдове актера решили энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе.