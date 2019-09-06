Вдова Караченцова объяснила, почему не установила памятник на могиле актера

Вдова Караченцова актриса Людмила Поргина на сборе в театре «Ленком» рассказала, что 23 октября состоится открытие памятника ее покойному супругу.

«Мы перебрали разные варианты: из бронзы, из мрамора. В итоге остановились на гранитном памятнике. Театр „Ленком“ сразу откликнулся, предложил миллион рублей. Но сейчас такие цены, что поставить достойный памятник стоит примерно как полквартиры в Москве. Цена для нашей семьи неподъемная», — объяснила Поргина.

По ее словам, ранее установить надгробие не удавалось из-за отсутствия денег. Все средства ушли на лечение Караченцова заграницей, сообщило РИА ФАН. Помочь вдове актера решили энтузиасты из крупной гранитной мастерской, которые сами предложили сделать памятник на безвозмездной основе.