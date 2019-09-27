Вдохновиться «Цветом». В Истре представили уникальную выставку

В эти выходные в подмосковной Истре откроется выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Экспозиция приурочена к 90-летию Московской области. В музее «Новый Иерусалим» представили лучшие картины из большинства музеев региона. Сегодня прошел показ выставки для средств массовой информации.

В эту выставку можно влюбиться с первого взгляда. В Истре сейчас находится коллекция, которой нет цены: это шедевры русской живописи, лучшие экспонаты из 11-ти подмосковных музеев. Классика и авангард чуть ли не впервые в истории соседствуют в полной гармонии.

«Это было очень свойственно классикам — применение трех основных цветов. Если мы видим три цвета, мы безошибочно скажем, что это классика. Если мы уверенно выделяем три основных цвета: белый, синий и такой вот охристо-землистый. В противовес, рядом находится натюрмотр Поманского. Натюрморт. Мы совершенно точно понимаем, что это не классика», — рассказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Алейникова.

Этот подход — новация. Обычно экспозицию формируют по хронологическому принципу: классика к классике, авангард к авангарду. Но здесь все иначе. Основное — это цвета.

Источник фото: телеканал «360»

Идея экспонировать вместе классику и авангард — если не революция, то где-то близко к этому. Придумали это специалисты Комитета по туризму Московской области. Они надеются, что выставка станет еще одним поводом для путешественников лучше узнать подмосковные места.

Выставка 90 шедевров в «Новом Иерусалиме». Картины Васнецова и Шишкина смогут оценить даже слепые Подробнее

«Все эти шедевры собраны впервые! Я думаю, что нашим гостям будет очень интересно. И я надеюсь, что через эти шедевры они будут открывать их местонахождение: Абрамцево, Коломну, Серпухов. И это даст им возможность задуматься о поездке туда», — отметила руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В выставке участвуют 90 картин. Число не случайно — экспозиция приурочена к 90-летнему юбилею Московской области. Саму идею собрать лучшие экспонаты в одном месте поддержал и губернатор региона.

«Никогда, мне кажется, ни один регион не собирал в одном месте все свои шедевры. Конечно, Московская область в этом смысле — один из самых богатых регионов. Я имею в виду картины, которые у нас есть. Хочется, чтобы пришли сюда люди и увидели, насколько богата наша земля», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый посетитель выставки найдет что-то родное и интересное для себя. Многие картины выставляются впервые и предоставлены частными коллекционерами. Здесь же — всем известная классика из учебников: работы Айвазовского и Васнецова. И даже любимые картины вице-губернатора региона.

«Я, конечно, очень люблю Наталью Гончарову, здесь три картины ее выставлены. И, конечно же, картина Малявина», — поделилась Наталья Виртуозова.

Цена билета для посещения выставки будет, пожалуй, доступной для всех. За билет для взрослого нужно заплатить 300 рублей. Кроме этого, предусмотрены льготы. А 3 октября, в честь дня Московской области, для всех посетителей вход будет свободным.