ВДНХ рассказала о порядке посещения музеев

«С 16 июня павильоны главной выставки страны откроют свои двери для посетителей. За то время, пока музеи не принимали гостей, были подготовлены новые интересные экспонаты», — говорится в сообщении.

На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ одновременно смогут находиться 10-50 человек. Посетители будут заходить в музеи исключительно во время, указанное в электронных билетах. Такая мера нужна для соблюдения всех санитарных мер.

При входе в павильоны и на выходе посетители должны будут обрабатывать руки антисептиком. Для этого в холлах установят дозаторы. Ходить по павильонам необходимо в масках или респираторах, надевать перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

Купить билеты можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на территории комплекса сообщат позднее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил этапы постепенного снятия основных ограничений в Москве, введенных из-за пандемии коронавируса. С 9 июня отменен график прогулок, режимы пропусков и самоизоляции, также заработали салоны красоты и парикмахерские. С 16 июня снова откроются музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов. С 23 июня заработает фитнес-сфера, можно будет использовать городскую инфраструктуру: лавочки, беседки, детские и спортивные площадки.

Москве понадобится около 2,5 месяца, чтобы полностью снять все ограничения из-за коронавируса.