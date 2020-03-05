Вася Ложкин: я рисую, чтобы миру сделалось немножко веселее

«Новые партии возникают, наверное, будет какая-то движуха», — предположил художник.

Несмотря на то, что люди усматривают в его творчестве некие намеки на политику, Ложкин признался, что не использует ее при написании картин.

«Я делаю такую рутинную работу, рисую картинки, чтобы сделалось миру немножко веселее», — пояснил Ложкин.