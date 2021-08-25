Varietу озвучило гонорары звезд сериалов

Звезды Голливуда получают за роли в сериалах от 300 тысяч до 1,4 миллиона долларов. С проката за время пандемии им удалось выручить мало, положение дел спас «стриминговый бум».

Выиграли те артисты, сообщило издание Variety, которые заключили контракт с ведущими стриминговыми платформами.

Список самых высокооплачиваемых телезвезд возглавил Крис Прэтт. За один эпизод сериала «Список смертников» ему платят 1,4 миллиона долларов.

Одна серия сериала «Старик» делает Джеффа Бриджеса богаче на один миллион, а Брайана Крэнстона за роль в сериале «Ваша честь» — на 750 тысяч долларов.

Следом идут актрисы из продолжения «Секса в большом городе». Саре Джессике Паркер платят 650-750 тысяч долларов, столько же получают Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

За эпизод сериала «Мейр из Исттауна» Кейт Уинслет получала 650 тысяч. За серии «Убийства в одном здании» Стиву Мартину полагалось 600 тысяч. Замкнули список Мартин Шорт из этого же сериала и Педро Паскаль («Одни из нас»).