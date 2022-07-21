Варианты концепции работы Нового Академического музея разработали в Петербурге

Новый Академический музей будет работать в доме Челищева на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге. Специалисты разработали эскизные варианты концепции музея и его принципиального объемно-планировочного решения, написал «Петербургский дневник».

Еще в 2021 году объект культурного наследия был передан Научно-исследовательскому музею при Российской академии художеств (музей Академии художеств).

Как сообщил директор музея Академии художеств Алексей Мудров, специалисты уже определились, как и чем будет наполнено здание культуры.

«Помещения музея приспособят под фондохранилище и реставрационные мастерские, в которых будут работать в том числе с произведениями из гипса и всеми видами графики. Появятся кабинеты для научной работы, а также административные и технические помещения. Большую часть здания приспособят под выставочные пространства, а также залы, в которых будут проводиться интерактивы, обучающие программы, конференции <…>», — отметил он.

Новый музей может открыть свои двери не раньше, чем через два-три года, добавил Мудров.