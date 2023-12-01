Важное 01 декабря 2023, 14:31 Валерия Гергиева официально назначили гендиректором Большого театра Мишустин назначил Гергиева гендиректором Большого театра Photoagency Interpress/Global Look Press

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Дирижера Валерия Гергиева назначили генеральным директором Большого театра. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабмина утвердил Гергиева на этот пост сроком на пять лет.

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«Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Накануне сообщалось, что Гергиева представят сотрудникам Большого театра в качестве нового директора 1 декабря. По предварительным данным, дирижер будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

Ранее Гергиев прокомментировал информацию о своем назначении на должность главы ГАБТ. Он подчеркнул, что не искал возможности работать вдвое больше.

Президент Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.