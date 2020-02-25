В Воронцовском парке состоится карнавал «Северное сияние»

Концерт живой музыки, флэшмоб «Неоновый карнавал» и шоу светящихся барабанов можно будет увидеть 28 февраля в Воронцовском парке. Мероприятие пройдет с 18:00 до 22:00 на льду «Live! Каток», вход — свободный.

Как сообщается на сайте парка, посетителям предоставят светящиеся в темноте карнавальные маски.

«Карнавал света и красок пригласит посетителей звуками живой музыки в исполнении группы „Nabis“ на искрящийся лед. Мерцающие жители снежных островов будут встречать гостей карнавала. Шоу светящихся барабанов удивит любого искушенного зрителя», — говорится в сообщении.

За участие в интерактивных конкурсах посетителям подарят светящиеся шары. После дискотеки состоится праздничный флешмоб «Неоновый карнавал».

На следующий день в парке «Усадьба Воронцово» пройдут детские соревнования по зимним видам спорта. Регистрация участников в возрасте 6-14 лет начнется в 14:30. Соревнования состоятся на «Live! Каток». Они пройдут с 15:00 до 17:30.

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