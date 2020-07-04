В Театре эстрады сообщили о плановой госпитализации Хазанова

«Наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров», — уточнили в учреждении культуры.

3 июля СМИ сообщали о госпитализации Хазанова из-за проблем с сердцем. В тот же день в беседе с ТАСС артист это опровергал. «Все в порядке. Никаких врачей и госпитализации нет», — утверждал Хазанов.

Его концертный директор Табриз Шахиди говорил «360», что «информация о якобы плохом самочувствии Геннадия Викторовича не соответствует действительности». Хазанов, с его слов, находился «в полном здравии» и к врачам не обращался.

Геннадий Хазанов — известный актер, народный артист РСФСР. Московским театром эстрады он руководит с 1997 года. Среди кинофильмов, в которых он снимался, — «Маленький гигант большого секса», «Полицейские и воры», «Приключения солдата Ивана Чонкина».