Netflix выпустил спин-офф «Ведьмака» в стиле аниме

Стриминговая платформа Netflix выпустила аниме по мотивам компьютерной игры и сериала «Ведьмак». Мультфильм получил название «Ведьмак. Кошмар волка». Об этом сообщила «Газета.ru».

Сюжет мультфильма посвящен предыстории сериала. В нем рассказывается о жизни и молодости наставника Геральта из Ривии — Весемира. Зрители узнают, как Весемир преодолел нищету и стал охотником на монстров ведьмаком. По сюжету, главный герой объединяется с ведьмой Тетрой Гилкрест для того, чтобы найти чудовищ в лесу и спасти своих товарищей.

Сюжет основан на книгах польского писателя-фантаста, автора популярной фэнтези-саги «Ведьмак» Анджея Сапковского. Автором сценария выступила Лорен Шмидт Хиссрих, которая являлась шоураннером сериала по «Ведьмаку». В качестве режиссера мультфильма выступил Хан Гван-иль.

Продолжительность картины составляет один час 23 минуты. Главные роли озвучивали Тео Джеймс, Грэм Мактавиш, Мэри МакДоннелл, Лара Пулвер и другие артисты. В России мультфильм можно посмотреть с субтитрами или в профессиональной озвучке.