В США нашли платье актрисы из фильма «Волшебник в стране Оз» 1939 года

Сотрудники Католического университета Америки обнаружили платье, которое принадлежало звезде фильма «Волшебник страны Оз» (1939 год) Джуди Гарленд. Об этом сообщил Just Jared.

Знаменитое сине-бело-голубое платье было найдено спустя 50 лет после того, как его передали на сохранение в учреждение. Артистка Мерседес Маккэмбридж после смерти Гарленд передала платье режиссеру, священнику, главе драматического отделения университета Гилберту Хартке. Однако в итоге одежда была потеряна на многие годы, передали News.ru.

Обнаружить платье удалось преподавателю и координатору драматического факультета Мэтту Рипа. По его словам, платье находилось в мусорном мешке в университетском театре. Его нашли во время подготовки к ремонту.

«Я поинтересовался, что внутри. Открыл мешок для мусора, а там обувная коробка и в ней платье. Мне не верилось. Не стоит говорить, что за время работы в университете я обнаружил много всего занятного, но, уверен, это самая ценная вещь», — отметил преподаватель.

Историк Райан Линтельман подтвердил подлинность находки. Он отметил, что на платье находится небольшой потайной карман для носового платка главной героини фильма, который был также у оригинальной одежды.