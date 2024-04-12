Культура 12 апреля 2024, 03:19 В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Нагиевым Трейлер фильма «Новый год в Березовке» с Нагиевым и Богатыревым вышел на YouTube РИА «Новости»

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В Сети появился первый трейлер комедии «Новый год в Березовке», в котором главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Марк Богатырев. Видео опубликовали на YouTube-канале компании Capella Film.

В основе сюжета история о том, как семейная пара во время предновогодней суматохи перебирается в дом обеспеченных соседей, чтобы его обокрасть. Грабителям пытаются противостоять дети соседской пары, оставленные дома в наказание за ссору. Нагиеву досталась роль обеспеченного человека по кличке Аллигатор.

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Зрителей обещают порадовать множеством комичных ситуаций.

Премьера фильма в кино состоится 14 ноября, а после этого картина выйдет в онлайн-кинотеатре Okko.

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