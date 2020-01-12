В Сети появилось видео со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты»
Сообщество «Новости Ростова|DonDay» в соцсети «Вконтакте» выложило видео, которое сняла актриса Инна Королева. На нем можно увидеть обстановку на съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». Об этом написал веб-портал Nashion News.
Официальная дата выхода нового сезона пока не известна, однако предполагается, что съемки завершатся уже в этом году. Судя по словам Королевой, видео она снимала не позднее 2017 года.
Действие нового сезона сериала может перенести зрителей в девятнадцатый век, при этом на съемочной площадке все выглядит достаточно современно. В кадр попали Федор Добронравов, Анна Кошмал и другие актеры.
Ранее сообщалось, что в новом сезоне телесериала покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак соответственно.