В Сети появилось видео со съемочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты»

Официальная дата выхода нового сезона пока не известна, однако предполагается, что съемки завершатся уже в этом году. Судя по словам Королевой, видео она снимала не позднее 2017 года.

Действие нового сезона сериала может перенести зрителей в девятнадцатый век, при этом на съемочной площадке все выглядит достаточно современно. В кадр попали Федор Добронравов, Анна Кошмал и другие актеры.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне телесериала покажут сцены с молодыми Иваном и Валентиной Будько, которых сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак соответственно.