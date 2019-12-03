  • В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляп

    03 декабря 2019, 21:10

    Кирилл Фролов

    В сериале «Мандалорец», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», нашли первый крупный киноляп. На это обратило внимание издание Insider.
    В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляп

    В США сериал стартовал 12 ноября, став одной из премьер стримингового сервиса Disney+. Действие «Мандалорца» происходит спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая». Его главный герой — охотник за головами из клана мандалорцев.

    Грубый ляп появился в четвертой серии. На 16-й минуте зрители заметили микрофон в верхнем углу экрана. В доказательство один из пользователей выложил в Сеть запись этой сцены на мониторе.

    На кадрах можно заметить, что в верхней части экрана находится микрофон. Во время съемок он перемещается.

    Пользователи Twitter написали о нестыковке режиссеру сериала Джону Фавро. Он пока не отреагировал на критику.

    «Боже, это просто ужасно, чувак. Надеюсь, ты не был слишком травмирован этим, и вы сможете двигаться дальше из этого диснеевского ужаса».

    «Привет, Джон Фавро. „Мандалорец“ превосходен, но в четвертом эпизоде на 16:37… наверху справа видно микрофон».

    Ранее создатели «Игры престолов» отредактировали эпизод, в котором в кадре оказался бумажный стакан. Его затерли при помощи компьютерной графики.