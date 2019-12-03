В сериале «Мандалорец» нашли первый киноляп
В США сериал стартовал 12 ноября, став одной из премьер стримингового сервиса Disney+. Действие «Мандалорца» происходит спустя пять лет после событий фильма «Возвращение джедая». Его главный герой — охотник за головами из клана мандалорцев.
Грубый ляп появился в четвертой серии. На 16-й минуте зрители заметили микрофон в верхнем углу экрана. В доказательство один из пользователей выложил в Сеть запись этой сцены на мониторе.
На кадрах можно заметить, что в верхней части экрана находится микрофон. Во время съемок он перемещается.
Пользователи Twitter написали о нестыковке режиссеру сериала Джону Фавро. Он пока не отреагировал на критику.
«Боже, это просто ужасно, чувак. Надеюсь, ты не был слишком травмирован этим, и вы сможете двигаться дальше из этого диснеевского ужаса».
«Привет, Джон Фавро. „Мандалорец“ превосходен, но в четвертом эпизоде на 16:37… наверху справа видно микрофон».
Ранее создатели «Игры престолов» отредактировали эпизод, в котором в кадре оказался бумажный стакан. Его затерли при помощи компьютерной графики.