В сериале «Доктор Кто» сыграет Стивен Фрай. А вот и первый трейлер

Вышел первый трейлер 12 сезона британского фантастического сериала «Доктор Кто». Одну из ролей исполнит актер и телеведущий Стивен Фрай.

Он так объяснил «Би-би-си» свое появление в самом продолжительном телесериале страны.

«Я почти отобрался в британскую программу космических исследований, но с готовностью признаю, что уже миновал тот возраст, который делает возможным участие в ней. Съемки в эпизоде „Доктора Кто“, в принципе, являются достаточно приятной заменой», — сказал артист.

Помимо Фрая в съемках также задействованы Джоди Уитакер, ставшая первой женщиной, сыгравшей Доктора Кто, и хорват Горан Вишнич, известный благодаря сериалу «Скорая помощь».

Двенадцатый сезон «Доктора Кто» должен выйти в начале 2020 года. Дата премьеры пока неизвестна.

Первая, классическая версия сериала вышла в эфир 23 ноября 1963 года.