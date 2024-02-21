Эксклюзив 21 февраля 2024, 01:00 «В самое сердце попали». Майданов получил 15 лет с конфискацией от Украины за «Сарматушку» Майданов получил 15 лет с конфискацией от украинского суда за «Сарматушку»

Читать 360tv в

Музыканту, певцу и депутату Госдумы Денису Майданову от украинского суда «прилетело» 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества через неделю после выхода песни «Сарматушка», текст которой артист написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным. Об этом он рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

По его словам, в России вышло много песен, воспевающих Вооруженные силы страны. В композиции «Сарматушка» Майданов решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).

Дмитрий Рогозин прислал текст Майданову, и он увидел в нем перспективу. В итоге артист дописал припев и сочинил музыку. Песня вышла 17 декабря 2022 года — в день РВСН.

«Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых — сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно. Кто-то там закричал: „Майданов грозит ядерным оружием“. Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. <…> Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык». Денис Майданов Музыкант

Также задача «Сарматушки» состояла в поднятии духа российского народа. Ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили музыканту большую благодарность после выхода композиции.

«Но все-таки Запад не выдержал, на Украине состоялся какой-то суд и мне тут же прилетело 15 лет с конфискацией за эту песню, буквально через неделю после выхода песни», — заявил музыкант.

Депутат отметил, что украинцев и сторонников Запада «вздыбило» содержание композиции. По его мнению, если у них оно вызвало такую реакцию, значит «в самое сердце попали».