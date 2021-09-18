В РПЦ оценили отказ в прокате фильму «Искушение»

Отказ Министерства культуры России выдать прокатное удостоверение фильму «Искушение» направлен на защиту публичного пространства России от «порнографии», которая унижает значимые для христиан символы. С таким мнением выступил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. Такое решение Минкульта он назвал законным.

«Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино. К тому же „произведения“ с явной попыткой непристойного унижения символов, значимых для всех христианских конфессий», — написал Кипшидзе в Telegram-канале. Его процитировало РИА «Новости».

Сегодня днем стало известно, что министерство культуры России отказало в выдаче разрешения на показ фильма Пола Верховена «Искушение».

Сюжет картины рассказывает об итальянской монахине, живущей в эпоху Возрождения. В монастыре она влюбляется в послушницу, и ее начинают одолевать эротические видения. Когда про одолевающие монахиню чувства узнали все, ее обвинили в одержимости дьяволом.

Картина номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В Россию ее привезла компания Capella Film. Отказ для показа фильма в кинотеатрах в Министерстве культуры объяснили правилами выдачи прокатных удостоверений. Изначально планировалось, что фильм должен был выйти в прокат 7 октября.