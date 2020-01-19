В России оспорили притязания Польши на ряд картин

Так он отреагировал на заявление польского МИДа о том, что «специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польской культуры», многие из которых до сих пор находятся в России.

Среди произведений, конфискованных советскими военными, Варшава выделила «Мадонну Глоговскую» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочку с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.

По словам Мединского, культурные ценности, ввезенные в страну «в осуществление компенсаторной реституции» (изъятые за границей взамен разграбленных немцами) «остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться».

Он отметил, что «не может быть никаких благоприятных условий», при которых Россия вступит в переговоры по их возвращению.

В свою очередь, президент Пушкинского музея Ирина Антонова назвала заявление польского МИДа голословным.

«В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение — какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась», — сказала она НСН.

Одна из картин, упомянутых Польшей, «Девочка с голубем», и раньше была предметом притязаний. В 2012 году польские власти потребовали экстрадиции из США российского арт-дилера Александра Хочинского из-за владения этим полотном. В 2015 году он оспорил запрос.