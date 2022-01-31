Новая история о спортивной победе. Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» выйдет в прокат 17 февраля

Историю турне футбольного клуба «Динамо» в Великобританию в 1945 году перенесли на киноэкраны. Фильм посвящен серии матчей, в которых советские футболисты одолели лучшие британские команды, включая «Челси» и «Арсенал». Премьера фильма «Одиннадцать молчаливых мужчин» пройдет 17 февраля.

В центре сюжета история команды советского футбольного клуба. Всеволод Бобров, Константин Бесков, Алексей Хомич и другие спортсмены не только одолели клубы английской лиги с разгромным счетом 19:9, но и полностью изменили представление о Советском Союзе среди жителей Королевства.

Название для фильма взяли из британской прессы того времени. Журналисты назвали прилетевшую в страну команду «Динамо» одиннадцатью молчаливыми мужчинами, которые преподнесли много сюрпризов зрителям на стадионе.

Источник фото: телеканал «360»

Режиссером и продюсером картины стал Алексей Пиманов. Он заявил, что посвятил свой фильм поколению победителей.

«Эти ребята примерно 1921 года рождения. <…> После войны именно они восстанавливали страну, побеждали в Олимпиадах, создавали великий кинематограф, делали грандиозные научные открытия, развивали промышленность. Вот этому поколению я в очередной раз старался этим фильмом сказать огромное спасибо», — подчеркнул он.

По словам Пиманова, эта история про простых ребят, которые способны как на подвиги, так и на простые переживания.

При отборе актеров на главные роли в картине выбирали тех, кто лучше всех умеет играть в футбол. В фильме появятся Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын и Андрей Чернышов. Все трюки в эпизодах с футбольными матчами они выполняли сами, без дублеров.

Источник фото: телеканал «360»

Специально для съемок для команды изготовили футбольную форму и бутсы из материалов, которые использовались в 40-е годы прошлого века. Работа над картиной проходила на площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калуги.

По словам исполнителя роли футболиста Всеволода Боброва актера Макара Запорожского, за время работы над фильмом единой командой стала вся съемочная группа.

«Всеволод Бобров не тот персонаж, о котором нужно рассказывать, и все, что от меня требовалось, на мой взгляд, — попробовать соответствовать его личности, образу, который уже запечатлен в истории СССР. Интересен он был всем, ведь когда ты думаешь о человеке или стараешься его понять, изучить, ты же не смотришь на него с одной стороны, наоборот, стараешься раскрыть все его черты, стороны и проявления. Начиная с детства и заканчивая легендой и неотъемлемой частью истории советского спорта», — отметил Запорожский.

Авторами сценария стали Олег и Владимир Пресняковы. Зрителям они известны как авторы фильмов «Изображая жертву» и «День Д». Сценаристы признались, что работа над созданием «Одиннадцати молчаливых мужчин» стала самым интересным эпизодом в их карьере.

Братья Пресняковы пояснили, что изучили множество исторических материалов, чтобы полностью отразить отношение британцев к советским футболистам.

«Наши ребята заворожили своим талантом и обаянием английских болельщиков, всех, кто их видел. В них можно было влюбиться! И вот это было для нас самым главным — передать в сценарии энергию молодости и красоты, вдохновение победы и любви», — отметили сценаристы.

Также они подчеркнули, что фильм не только про спорт. Основной сюжет сконцентрирован на психологии главных героев, которые переживают свои внутренние страсти и конфликты.