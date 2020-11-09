Вин Дизель снимется в продолжении «Бладшота»

Фильм «Бладшот» с Вином Дизелем вышел на большие экраны в самом начале пандемии. Несмотря на это, картина имела успех, поэтому планируется снять ее продолжение. Об этом заявил продюсер глава компании DMG Дэн Минц.

Зрители увидели «Бладшот» 12 марта, но уже через неделю картину пришлось выпустить в «цифре» из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом к концу показов в кинотеатрах фильм смог собрать 37 миллионов долларов. По словам Минца, именно «цифра» помогла достичь хороших показателей.

«Думаю, что „Бладшот“ оказался достаточно успешным — многие его посмотрели, фильм очень хорошо показал себя в долгосрочной перспективе. При этом для оценки его результатов нельзя использовать методики, которые киноиндустрия выработала до COVID-19», — процитировал продюсера CBR.

Минц добавил, что в продолжении фильма зрители снова увидят Вина Дизеля. В «Бладшоте» актер сыграл морского пехотинца Рэя Гаррисона. Главный герой смог вернуться к жизни после убийства и обрел сверхчеловеческие способности. Вместе с Дизелем в фильме снялись Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и Гай Пирс.