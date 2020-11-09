Вин Дизель снимется в продолжении «Бладшота»
Зрители увидели «Бладшот» 12 марта, но уже через неделю картину пришлось выпустить в «цифре» из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом к концу показов в кинотеатрах фильм смог собрать 37 миллионов долларов. По словам Минца, именно «цифра» помогла достичь хороших показателей.
«Думаю, что „Бладшот“ оказался достаточно успешным — многие его посмотрели, фильм очень хорошо показал себя в долгосрочной перспективе. При этом для оценки его результатов нельзя использовать методики, которые киноиндустрия выработала до COVID-19», — процитировал продюсера CBR.
Минц добавил, что в продолжении фильма зрители снова увидят Вина Дизеля. В «Бладшоте» актер сыграл морского пехотинца Рэя Гаррисона. Главный герой смог вернуться к жизни после убийства и обрел сверхчеловеческие способности. Вместе с Дизелем в фильме снялись Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и Гай Пирс.